EVENTO

Atriz e escritora Ingra Lyberato lança livro sobre autoconhecimento em Salvador

Lançamento será no próximo dia 18, na livraria Leitura do Salvador Shopping

O lançamento será no dia 18 de março, na livraria Leitura do Salvador Shopping, a partir das 19h, com bate-papo e autógrafos. Além de atriz e escritora, Ingra realiza palestras e conduz workshops de Constelação Familiar TSFI pelo Brasil.>

“O Despertar do Amor Sistêmico” é uma realização surpreendente para mim, pois nunca imaginei que escreveria livros e falaria de autoconhecimento. Morria de medo de me expor e esse é o terceiro livro que publico com bases cada vez mais firmes de estudos e autoconhecimento. O primeiro foi tão difícil, como um parto de mim mesma, e esse foi um deleite, um compartilhamento de experiências que me fizeram crescer muito e podem beneficiar outras pessoas”, declara Ingra.>