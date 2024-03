CONFIRA

ÀTTOOXXÁ, Afrocidade e MV Bill: Festival Boca de Brasa terá 50 horas de programação

Para celebrar os 38 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a sétima edição do Movimento Boca de Brasa contará com uma programação de 50 horas, incluindo shows, painéis e rodadas de negócios. Entre os dias 21 e 23 de março, diversas ações acontecerão no espaço Boca de Brasa, em Cajazeiras, e no Centro Histórico. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador nesta quinta-feira (14).

Entre as atrações musicais estão: ÀTTOOXXÁ, Afrocidade e Ministério Público. O novo formato do festival ocupará diversos espaços do Quarteirão das Artes, no Centro Histórico e a Barroquinha, o Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha, Pátio Iyá Nassô, Espaço Boca de Brasa Centro, Sala Multiuso Nelson Maleiro, Café Nilda Spencer, além do Cine Glauber Rocha e da Ladeira do Couro. O projeto Boca de Brasa visa fomentar a cultura da periferia, com foco na promoção da cidadania.