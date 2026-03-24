Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Audiência pública sobre o projeto da ponte Salvador-Itaparica será realizada na Alba

Temas relacionados ao projeto serão discutidos quarta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:25

Projeto
Projeto Crédito: Divulgação

Uma audiência pública para discussão do projeto da ponte Salvador-Itaparica será realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quarta-feira (25). O encontro será conduzido pela Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, a partir das 10 horas, na Sala das Comissões Eliel Martins.

Conforme divulgado pela Alba, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) será responsável por apresentar o projeto. Apesar de um cronograma ter sido apresentado pelo governo estadual, com previsão para início das obras em junho, o empreendimento ainda depende de licenças concedidas por órgãos como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

O CORREIO revelou que, em janeiro deste ano, o Iphan negou a licença de instalação da ponte Salvador-Itaparica e fez recomendações para atualização do projeto. A informação consta no Parecer Técnico nº 22/2026, em que o instituto analisa um relatório sobre os impactos da construção da ponte para as comunidades tradicionais. O tema vem sendo denunciado por moradores da Ilha de Itaparica. 

Ponte Salvador-Itaparica

undefined por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
Ponte iluminada por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
1 de 5
undefined por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Universidade de Salvador oferece atendimento gratuito para Declaração do Imposto de Renda

Universidade de Salvador oferece atendimento gratuito para Declaração do Imposto de Renda
Imagem - Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador

Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador
Imagem - Mulher é presa em flagrante após matar irmã a facadas na Bahia

Mulher é presa em flagrante após matar irmã a facadas na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2988, desta terça-feira (24)
01

Resultado da Mega-Sena 2988, desta terça-feira (24)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3644, desta terça-feira (24)
03

Resultado da Lotofácil 3644, desta terça-feira (24)

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
04

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela