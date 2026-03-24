BAHIA

Audiência pública sobre o projeto da ponte Salvador-Itaparica será realizada na Alba

Temas relacionados ao projeto serão discutidos quarta-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:25

Projeto Crédito: Divulgação

Uma audiência pública para discussão do projeto da ponte Salvador-Itaparica será realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quarta-feira (25). O encontro será conduzido pela Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, a partir das 10 horas, na Sala das Comissões Eliel Martins.

Conforme divulgado pela Alba, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) será responsável por apresentar o projeto. Apesar de um cronograma ter sido apresentado pelo governo estadual, com previsão para início das obras em junho, o empreendimento ainda depende de licenças concedidas por órgãos como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O CORREIO revelou que, em janeiro deste ano, o Iphan negou a licença de instalação da ponte Salvador-Itaparica e fez recomendações para atualização do projeto. A informação consta no Parecer Técnico nº 22/2026, em que o instituto analisa um relatório sobre os impactos da construção da ponte para as comunidades tradicionais. O tema vem sendo denunciado por moradores da Ilha de Itaparica.