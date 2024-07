CONHECIMENTO

Augusto Cury traz a Salvador a palestra "Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital"

Vendas começaram no dia 19 de julho

Com 40 milhões de livros vendidos e traduzidos em mais de 70 países, o psiquiatra Augusto Cury vai desembarcar em Salvador no dia 17 de outubro, às 20h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Centro da capital baiana.