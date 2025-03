CORPO E MENTE

Aula de yoga gratuita? Veja onde fazer

Aulas ocorrem ao ar livre, uma vez por mês

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2025 às 13:32

Yoga gratuita? Crédito: Celidalvo Santana Souza

Se você tem vontade de incluir a yoga na sua vida, mas nunca conseguiu por falta de dinheiro, saiba que é possível praticar a modalidade gratuitamente. E já pode começar a colocar o projeto em prática neste sábado (22), em uma aula ao ar livre, aberta e gratuita. A aula faz parte do projeto Yogalah, criado pela professora de Yoga Paula Reis, que oferece mensalmente a experiência desta prática milenar originária na Índia, em espaço público, mais precisamente, no cenário paradisíaco do Jardim de Alah. >

Professora de Yoga há 8 anos, Paula Reis conta que começou a praticar em 2013 e gostou tanto que acabou se tornando professora em 2017. Só que, além de ensinar, sentia a necessidade de tornar a prática mais democrática. Foi assim que, em fevereiro de 2019, Paula decidiu criar o Yogalah. O projeto, que busca levar para cada vez mais pessoas o acesso ao Yoga para soteropolitanos, foi ganhando afetos a cada edição. No início, as aulas aconteciam quinzenalmente. >

Com a pandemia, as aulas seguiram acontecendo na modalidade remota. Denominado "Yogacá", o projeto quebrou protocolos e garantiu aulas on-line e ao vivo pelo Instagram todos os sábados. As lives no Instagram recebiam mais de 100 pessoas todos os sábados. “No início do projeto, em 2019, iam 8, 10, no máximo 12 pessoas... Lembro quando tive 30 pessoas na minha frente, praticando yoga comigo, meu coração ficou acelerado. Tomei um susto com a dimensão que o projeto ganhou.”, conta a baiana que é formada em Biomedicina, mas abraçou a Yoga como profissão. >

Na última edição comemorativa de 6 anos, o projeto Yogalah superou o público de mais de 100 pessoas. “Meu coração quase explodia de alegria! É muito gratificante para uma Professora ver tantas pessoas abrindo espaço em sua vida para cuidar de si, unidas em um mesmo propósito", define Paula, que teve que aprender a lidar com um público tão extenso, não só nas aulas mensais presenciais no Jardim de Alah, como nas dezenas de mensagens diárias que recebe no Instagram. >

A baiana e especialista em Marketing e Gestão de Mídias, Michele Lobos, participa do projeto desde a primeira aula, há 6 anos. “Eu conheci o projeto Yogalah enquanto pesquisava no Instagram sobre práticas para lidar com a ansiedade. Estava passando por uma fase difícil, enfrentando crises de ansiedade”, relata. Michele participou, inclusive, das aulas remotas no período pandêmico. Depois, acabou se tornando aluna assídua de Paula em outros espaços fora do projeto. “Preciso dizer que o Yoga mudou minha vida. A prática me ajudou no momento mais desafiador, me ensinou a lidar com meus próprios pensamentos e a desacelerar”, resume. >

No perfil no Instagram @yogapaulareis, é possível ver o carinho de dezenas de outros participantes. Mulheres, homens, idosos, crianças, adolescentes, pessoas de idades bem variadas, muitos relatam ter se apaixonado pela atividade a partir das aulas à beira mar. Os comentários destacam o valor da prática, que ajuda a lidar com a ansiedade e estabelecer uma conexão com a natureza. >

As aulas do Yogalah acontecem uma vez por mês, Paula disponibiliza a agenda trimestral com as datas para os participantes se programarem com antecedência. Os chamados acontecem sempre no perfil de Paula Reis no Instagram. O Jardim de Alah é o ponto de encontro para os amantes do Yogalah em Salvador. O próximo, com direito a posturas físicas (asanas), técnicas de respiração (pranayama), meditação e filosofia, será amanhã (22/03), às 17 horas. Interessados podem chegar com seu tapetinho ou canga e degustar da experiência.>