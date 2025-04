IMPARCIALIDADE

Autor de ação contra a prefeitura, presidente do Conselho de Arquitetura tem cargo no governo com salário de R$10 mil

Ele é coordenador de Engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)

Pombo Correio

Publicado em 15 de abril de 2025 às 17:52

Tiago Fontenelle, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-BA) Crédito: Divulgação

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-BA), Tiago Fontenelle, ocupa atualmente um cargo no governo do Estado, com salário bruto de R$10 mil. Ele é coordenador de Engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), função para a qual foi nomeado no ano passado. Os dados constam no portal da Transparência do Estado. >

O conselho foi o autor da ação na Justiça Federal que resultou na suspensão de um leilão da prefeitura para a venda de uma área na região da Barra. Nas gestões petistas, Fontenelle já atuou também nas secretarias estaduais do Meio Ambiente e de Agricultura, segundo consta em seu próprio currículo.>

Nos bastidores do próprio CAU, integrantes têm manifestado incômodo com a atuação de Fontenelle, acusando-o de utilizar a estrutura institucional do conselho para atender a interesses políticos. >