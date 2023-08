Av. Vasco da Gama tem alteração permanente no trânsito; veja o que muda

Quem circula pela Avenida Vasco da Gama precisa ficar atento. A via sofreu uma alteração permanente na noite desta sexta-feira (4), para o avanço das obras do BRT.



O trecho alterado afeta os motoristas que transitam pela Av. General Graça Lessa (Vale do Ogunjá) e precisam seguir para a Avenida Vasco da Gama com direção ao Largo da Lucaia, embaixo do Viaduto Luiz Cabral.



Com o desvio, os carros que transitam na faixa da direita destinada aos ônibus, voltarão a circular pela faixa mais à esquerda, ainda sob o viaduto.