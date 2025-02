TRÂNSITO

Avenida Bonocô terá faixa exclusiva para motos; confira como vai funcionar

A capital foi autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a implementar o espaço; nos últimos 5 anos, número de motos cresceu 33%

A Transalvador informou nesta quarta-feira (12) que a Avenida Bonocô será a primeira via da capital baiana a receber uma motofaixa, espaço destinado à circulação de motociclistas. Salvador é a terceira capital do país a ser autorizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a implementar o espaço. A autorização foi publicada nesta quarta por meio da Portaria nº 112, do Ministério dos Transportes.>

Haverá a demarcação da via com pintura no asfalto para que as motos possam transitar com mais disciplina e segurança, sem alterar a dinâmica já existente na via. Mesmo com espaço segregado, os motociclistas têm de respeitar o limite de velocidade da via, que é de 60 km/h. >