Avião da Azul faz pouso de emergência em Salvador

Voo saiu de Recife com destino ao Rio de Janeiro

Um avião precisou fazer um pouso forçado na manhã desta segunda-feira (30), no Aeroporto de Salvador. Os passageiros serão realocados em outros voos.

A Concessionária do Aeroporto de Salvador confirmou o pouso de emergência e afirmou que, após procedimentos técnicos e de segurança, a aeronave pousou e seguiu para desembarque dos passageiros. O aeroporto está operando normalmente.

O voo teve origem em Recife, no estado de Pernambuco, e tinha como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, informou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, em nota.