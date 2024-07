TURISMO

Azul aumenta em 63% o número de assentos para Porto Seguro na alta temporada

A Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, anunciou um aumento na oferta de voos para Porto Seguro, no Sul da Bahia, cidade que é um dos destinos mais procurados durante a alta temporada. Para o período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, a companhia disponibilizará 113.364 assentos em voos dedicados para o destino baiano, representando um aumento de 63% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A quantidade de voos semanais passará de 30 na temporada de 2023 para 40 voos em 2024, um aumento de 33%. Além disso, a malha aérea para Porto Seguro contará com novos mercados de origens, incluindo voos do Rio de Janeiro (GIG), de Campo Grande (CGR), de São Paulo (GRU), de Joinville (JOI), de Brasília (BSB), de Cuiabá (CGB) e de Londrina (LDB).

“O aumento na procura por Porto Seguro e o incremento de voos são resultado direto do trabalho contínuo em parceria com a Azul Viagens. A Azul, com sua força de vendas, aliada à infraestrutura e as novas rotas turísticas que desenvolvemos, criou uma sinergia perfeita. Além disso, nosso Trade Turístico, agressivo e unido, tem sido fundamental para este sucesso incrível que é a nossa cidade”, afirmou Guto Jones, Secretário de Turismo de Porto Seguro.