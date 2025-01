RAINHA DO MAR

Babalaô fala sobre importância dos 103 anos de presente de Iemanjá

Robson Agogô é um dos religiosos responsáveis pela parte religiosa da festa

Millena Marques

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 02:10

Festa de Iemanjá também terá milhares de pessoas em Salvador no dia 2 de fevereiro Crédito: Paula Fróes/arquivo correio*

No próximo domingo (2), religiosos e admiradores se reunirão no Rio Vermelho para celebrar Iemanjá. Das 5h às 16h, o presente estará disponível no caramanchão para que as pessoas possam adicionar flores e objetos em balaios que não poluam o mar. O babalaô Robson Agogô, um dos religiosos que conduzem a Casa De Iemanjá, falou sobre a importância dos 103 anos do presente à rainha do mar. >

“É um momento de reverenciar Iemanjá. Falando dessa importância de onde tudo começa, reverenciando a mãe de todas as mães. Olocum é a mãe das profundezas, onde recebe os presentes, onde recebe os pontos positivos que guarda ano a ano”, disse Robson Agogô. >

O babalaô é responsável pela condução do sagrado dentro da Casa de Iemanjá. “É onde falamos sobre a importância de preservar as coisas sagradas, o canto, a reverência a nossa mãe, ao nosso sagrado. É nesse momento, aliás, que vem pessoas de todas as partes do mundo reverenciar iemanjá e, ao mesmo tempo, agradecer e pedir também”, afirmou. >

Uma reportagem do jornal CORREIO, publicada no último dia 30 de janeiro, explicou os motivos que tornaram o Rio Vermelho sede da festa de Iemanjá. Pescadores, historiadores e religiosos explicam as origens da tradicional manifestação cultural de Salvador. >

Presidente da Colônia de Pescadores do Rio Vermelho, Nilo Garrido, 59 anos, comentou sobre a expectativa para a festa do próximo domingo. “Esperamos que seja melhor do que as outras, né. Estamos labutando para que a festa tenha ainda mais força. Vai ser muito a gente aqui, são dois dias, um final de semana, vai ter muita gente”, disse. O pescador, no entanto, preferiu não estimar o público para o dia 2. >

Veja a programação da Festa de Iemanjá 2025:

Tema: Renascer com as Águas de Yemanjá>

Sábado (1º)>

À meia-noite, acontece a entrega do presente a Oxum, no Dique do Tororó. O presente sairá do Terreiro Olufanjá – Ilê Axé Iyá Olufandê, no bairro do Beiru, às 23h20.>

Domingo (2)>

Saída do presente principal às 4h30, no Terreiro Olufanjá – Ilê Axê Iyà Olufandê, com previsão de chegada às 5h na Colônia de Pesca Z1, com alvorada de fogos>

Das 5h às 16h, o presente estará disponível no camarachão para que as pessoas possam adicionar flores e objetos em balaios que não poluam o mar>

Entrega do presente ao mar às 16h>