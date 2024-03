DIVÓRCIO

Bahia é o quinto estado com mais separações; veja a média de duração dos casamentos

Duração das uniões diminuiu quatro anos no estado

Maysa Polcri

Publicado em 28 de março de 2024 às 05:30

Em 2009, a média era 18,5 anos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Os baianos ficam, em média, 14 anos e 9 meses juntos antes de se separarem. O tempo de duração das relações amorosas é o sétimo maior do país, de acordo com as Estatísticas do Registro Civil, reveladas na quarta-feira (27). Mas o tempo de convivência dos casais baianos diminui com o passar dos anos. Em 2009, por exemplo, a média era 18,5 anos.

Além dos casamentos durarem menos, a pesquisa revela que os divórcios estão mais comuns. Entre 2021 e 2022, houve incremento de 4,4 mil separações - o segundo aumento mais significativo do país. Com 23.712 divórcios, a Bahia aparece em quinto lugar no ranking, atrás de estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“A Bahia teve dois anos de aumentos muito intensos no número de divórcios, em 2021 e 2022, em mais de 20%. É possível que tenha tido um represamento na pandemia, já que em 2020 o número de separações sofreu queda”, analisa Mariana Viveiros, supervisora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os dados.

Por trás dos números, existem histórias de pessoas que abrem mão de relações duradouras por diversos motivos. No caso de Pedro*, 33, que mora em Salvador, o casamento ficou insustentável. Depois de sete anos, ele e a esposa decidiram se separar, e a maior preocupação foi como cuidar das filhas, que têm 3 anos.

“Uma separação nunca é tranquila, mas tivemos uma maturidade até maior do que eu esperava, por conta das crianças. Como tínhamos consciência sobre a relação financeira um do outro, foi mais fácil decidir como dividir todos os custos”, diz. O casal decidiu se separar em novembro do ano passado.

Para além da parte prática, o lado emocional foi abalado. As filhas gêmeas ficaram com a mãe, que mora em uma cidade no interior do estado. “Eu sempre quis ser pai e, de início, a sensação que tive foi que estava abandonando minhas filhas. Mas, na verdade, a separação é uma tentativa de ser uma pessoa e pai melhor”, fala Pedro, que ficará com as filhas dois finais de semana por mês.