CENSO

Bahia está entre estados com mais pessoas sem religião do Brasil; veja lista

Dados foram divulgados pelo IBGE

Os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (6) pelo IBGE, mostram que o grupo de brasileiros que se declara sem religião atingiu 9,3% da população - quase 1 em cada 10 brasileiros. Trata-se de um crescimento de 1,3 ponto percentual em relação ao levantamento anterior, realizado em 2010. Esse grupo inclui ateus, agnósticos e pessoas que não seguem qualquer prática ou doutrina religiosa. Em termos de representatividade, eles só ficam atrás de católicos e evangélicos no país.>

O Rio de Janeiro e Roraima são os estados com maior proporção de pessoas sem religião, ambos com mais de 16% da população nessa categoria. Completam o top 5 Bahia (12,86%) Rondônia (12,65%) e Espírito Santo (11,42%). No extremo oposto está o Piauí, que apresenta o menor índice de indivíduos sem filiação religiosa, ao mesmo tempo em que lidera o ranking nacional de católicos.>

O município com a maior concentração de não religiosos é Chuí, no Rio Grande do Sul, onde 37,8% da população se declarou sem religião, o maior percentual registrado em todo o país. A cidade, localizada na fronteira com o Uruguai, repete o perfil de seu vizinho sul-americano, país que possui a maior taxa de pessoas sem crença da América Latina.>