Bahia ganha o primeiro hospital público de cuidados paliativos do Brasil

Unidade de saúde terá 70 leitos

O primeiro hospital público de cuidados paliativos do Brasil será inaugurado nesta sexta-feira (31). O Hospital Estadual Mont Serrat - Cuidados Paliativos está localizado no bairro de Mont Serrat, em Salvador, tem 70 leitos, ambulatórios especializados, bioimagem, laboratório, áreas para telemedicina e pesquisa e consultas em diversas especialidades.>

A unidade contou com investimento de R$ 65,8 milhões e vai atender pacientes com doenças graves, crônicas ou ameaçadoras da vida. >

O espaço receberá uma visita guiada às instalações a partir das 8h, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da ministra Nísia Trindade (Saúde), do ministro Rui Costa (Casa Civil) e da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. >