Bahia ganha primeiro voo da Polônia para o Brasil

Em coletiva, o voo inédito de Varsóvia para Salvador foi anunciado pela Secretaria de Turismo da Bahia. Crédito: Divulgação/Setur-BA

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA) anunciou em coletiva, nesta quinta-feira (19), a abertura do primeiro voo de Varsóvia, capital da Polônia, para Salvador. A nova linha será na modalidade de fretamento, também conhecido como voo charter, que opera de modo não regular para o transporte de passageiros com horário, origem e destino adaptados em função da demanda. Os voos vão transladar apenas poloneses na ida e volta. Eles começam a operar no dia 29 de outubro e vão até o dia 7 de abril de 2024, sempre aos domingos.

A aeronave que vai fazer a conexão Salvador-Varsóvia é da Lot Polish Airlines (Boeing 787-900), com capacidade para 294 passageiros. O voo será operado pela maior operadora da Polônia e uma das maiores do Leste Europeu, a Itaka. Vão ser 23 voos entre outubro e abril, que devem trazer 6,5 mil poloneses a Bahia. A expectativa da pasta é de que sejam injetados 7 milhões de dólares na economia do estado.

"É um voo inédito para a Bahia. A Polônia não tem relações comerciais com o Brasil, nenhum destino brasileiro recebe voos comerciais de Varsóvia. Nós entendemos que o estabelecimento desses voos é abrir os caminhos para que possamos, no futuro, ter um voo comercial Varsóvia-Salvador", afirma Maurício Bacelar, titular da Setur-BA.

Para a construção das relações comerciais e o objetivo de atrair turistas poloneses, foi analisado o momento para o estabelecimento desses voos, restritos à alta temporada baiana. "Nós temos durante o verão europeu uma demanda aquecida de voos para a América do Norte. Durante o inverno deles, eles precisam utilizar esses aviões para regiões mais quentes, porque a Polônia é um país extremamente frio no inverno. E a estrutura turística que foi desenvolvida na Bahia, com aeroporto e resorts de renome internacional, é atrativa para potencializar a vinda desses voos da Europa para Salvador", aponta o gerente de Marketing e Negócios da Salvador Bahia Airports (Rede Vinci), Marcus Campos.

Também presente na coletiva, Luis Henrique Afonso, diretor da Amahuaca, empresa de receptivo e parceira oficial da Itaka no Brasil, disse acreditar que através desse novo voo haverá uma abertura para outros países da Europa visitarem a Bahia. "O presidente da Itaka visitou o litoral norte baiano, se encantou com as belezas naturais da região e decidiu investir em voos fretados da Polônia para Salvador. É a abertura de um novo mercado no Brasil, com amplas possibilidades de expansão para todo o Leste Europeu", apostou.

Falta de aeronaves

Na coletiva, Maurício Bacelar ressaltou que a Bahia é o maior portão de entrada de turistas internacionais do Norte-Nordeste, mas admitiu que as companhias aéreas baianas têm tido dificuldade com as aeronaves após a retomada da pandemia.

"Podemos dizer que 90% das aeronaves são adquiridas no perfil de leasing [aluguel feito por bancos, financeiras e empresas às companhias aéreas]. Com a pandemia, sem essas aeronaves poderem voar, as companhias aéreas devolveram elas para os proprietários e, como o turismo foi uma atividade econômica que retomou muito rapidamente no pós-pandemia, as companhias aéreas hoje têm dificuldade", explicou o secretário.

Apesar da malha menor, Bacelar garantiu que a Bahia tem uma malha "muito mais inteligente" do que antes da pandemia. "Estamos ligados diretamente, nacionalmente, a todas as regiões do Brasil e a todas as 35 maiores cidades do país", completou.

Sai Gol, entra LATAM

Em maio, a empresa GOL Linhas Aéreas alterou oito de seus destinos regionais pelo Brasil, afetando quatro cidades baianas: Teixeira de Freitas, Lençóis/Chapada Diamantina, Paulo Afonso e Barreiras, que tiveram seus voos suspensos pela companhia.

Contudo, de acordo com o secretário da Setur-BA, o problema foi resolvido de imediato. "Nós conversamos no mercado brasileiro com a Vinci e encontramos na LATAM um parceiro. A LATAM assumiu no lugar da GOL e ainda incrementou voos, porque nós colocamos o destino Salvador - Feira de Santana, Salvador - Guanambi e estamos prospectando com eles outros destinos", revelou.