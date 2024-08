DOCE

Bahia ganhará museu inédito dedicado ao chocolate

A ideia é que o empreendimento seja inspirado no The Chocolate Story, no Porto (Portugal). Além disso, os idealizadores também planejam abrir um museu no Pará.

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 16:00

O museu será inaugurado na cidade de Ilhéus Crédito: Divulgação

A cidade de Ilhéus, na Bahia, ganhará um museu inédito dedicado ao chocolate. O projeto está sendo tocado pelos empresários Marco Lessa e Pedro Araújo. A ideia é que o empreendimento seja inspirado no The Chocolate Story, no Porto (Portugal). Além disso, a dupla também planeja abrir um museu em Altamira, no Pará.

“Foram reuniões muito proveitosas no Pará e na Bahia. São os estados que mais produzem cacau no Brasil e tiveram recentemente duas edições grandiosas do Chocolat Festival que levaram mais de 220 mil pessoas. As conversas avançaram muito e estamos mais próximos de conseguir fechar esse negócio que vai fazer expandir ainda mais o turismo de Altamira e Ilhéus”, disse Marco Lessa em entrevista ao Alô Alô Bahia. O empresário é o CEO do Chocolat Festival.

Pedro Araújo e Marco Lessa Crédito: Divulgação

O Museu do Chocolate do Porto, que é uma inspiração para os que serão criados no Brasil, foi conceitualizado por Pedro Araújo após muitas viagens e pesquisas. No Chocolate Story, o visitante descobre a história do chocolate, desde a fava do cacau até o derretimento na boca, um pouco da história do produto, embalagens, publicidade e uma visita até uma verdadeira fábrica, já que os chocolates Vinte Vinte são produzidos ali.

“O turismo cultural é o principal motivo de viagens turísticas e, os museus são a principal ferramenta dentro do turismo cultural. Além do mais, os museus agregam em si uma panóplia de serviços complementares que enriquecem a região/país; são um catalisador económico, um catalisador cultural e social e um promotor de produtos endógenos; e o turismo e os turistas a melhor forma de exportar e promover toda uma cultura”, explicou Pedro Araújo, fundador do Museu do Chocolate em Portugal.

Na Bahia, as reuniões foram feitas com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar.