AUMENTO

Bahia já teve 55 fuzis apreendidos em 2024

A Bahia já teve 55 fuzis apreendidos entre os meses de janeiro e setembro de 2024, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado. As apreensões são resultado de ações policiais contra facções e já igualam o número de todo o ano de 2023.

O número total de armas apreendidas (fuzis, carabinas, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres) apresentou um aumento de 7%, na comparação com o mesmo período (janeiro a setembro) do ano passado. Ao todo, a polícia retirou das ruas 3.971 armas de fogo este ano, contra 3.710 exemplares em 2023. Os dados foram apresentados na segunda-feira (16) em uma coletiva da pasta.

"São 16 armas apreendidas por dias em ações ordinárias e integradas das Forças Estaduais e Federais. A redução de mortes violentas no nosso estado tem relação direta com a retirada das ruas de fuzis, pistolas, entre outros armamentos", afirmou o secretário da segurança pública, Marcelo Werner.

Relembre casos

Dois fuzis foram apreendidos pela polícia no bairro do Engenho Velho da Federação em 29 de janeiro. A apreensão ocorreu durante atividade prática do VII Curso de Patrulhamento Tático Móvel do BPATAMO da PM.