Bahia lidera em crescimento de roubos e furtos de celular no país

De 2021 para 2022, a quantidade de roubos e furtos de celular na Bahia cresceu 70,5% — a maior variação no Brasil, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (20). Acompanharam o estado, na sequência, Rio de Janeiro (58,6%) e Paraná (34,8%). Já o Mato Grosso, na contramão, registrou uma queda de 41%. Em todo o país, houve um aumento de 16,6%.



Em números absolutos, houve, na Bahia, 48.895 ocorrências num ano e 83.433 no outro, respectivamente. Nessa mesma ordem, as taxas por 100 mil habitantes foram 346,1 e 590,2. Mesmo assim, o estado ficou bem atrás de São Paulo, que liderou o ranking de registros desses dois tipos de crime durante o ano passado, com 346.158 — 34,6% dos 999.223 totais no país. Em terceiro lugar, aparece o Pará, com 58.662 roubos e furtos de celular.