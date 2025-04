ENERGIA

Bahia Oil & Gas Energy vai movimentar R$ 400 milhões em rodada de negócios

Evento com acesso gratuito que reúne empresas da cadeia produtiva do petróleo está com inscrições abertas

Publicado em 10 de abril de 2025 às 14:01

Expectativa é de que 12 mil pessoas participem do evento Crédito: Divulgação

Já estão abertas as inscrições gratuitas para a terceira edição do Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), que acontecerá no Centro de Convenções de Salvador entre os dias 28 e 30 de maio. Com uma série de atrações, o evento está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. >

Serão 250 estandes e 300 marcas em dois pavilhões, o triplo da primeira edição. Além disso, mais delegações estrangeiras devem vir para Salvador. A expectativa é que representantes de 20 países participem do evento. Com mais de 90% dos estandes comercializados, o BOGE25 é direcionado para profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor de petróleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil, tanto onshore (em terra) quanto offshore (no mar).>

A expectativa é que 12 mil pessoas visitem os estandes nos três dias de feira. Na primeira edição foram 5 mil participantes e 8,4 mil no ano passado.>

Nicolás Honorato, organizador do evento, destaca que este ano a seção técnica e o congresso acadêmico serão abertos para fora do Brasil. “Temos parcerias firmadas com instituições estrangeiras que organizam outros congressos internacionais para que seus integrantes submetam trabalhos acadêmicos em Salvador e, em troca, os pesquisadores nacionais possam apresentar seus artigos no exterior”, ressalta o executivo.>

Arenas e rodadas de negócios>

A estimativa é que somente a rodada de negócios movimente cerca de R$ 400 milhões, fora os acordos comerciais negociados paralelamente na feira. A programação inclui duas plenárias principais, uma orientada a petróleo e outra a gás e derivados.>

Serão várias arenas, uma delas a ESG, voltada para discussão de temas ambientais, sociais e governança. Terá ainda uma arena da inovação, arena comercial, visitas técnicas, congresso científico, seção técnica e uma atividade voltada exclusivamente para os “Talentos do Futuro”, isto é, estudantes de últimos anos e jovens profissionais em busca de orientação de carreira no setor de petróleo e gás.>