MEIO AMBIENTE

Elefante-marinho é procurado na Baía de Todos-os-Santos

Animal foi visto na Ribeira

Autoridades ambientais realizam buscas para encontrar um elefante-marinho que foi visto por moradores na última sexta-feira (9), na Ribeira. Em vídeos gravados por populares, que chegam a confundir o animal com uma foca, o elefante-marinho aparece na areia e nadando no mar. >

Por isso, os especialistas pedem que quem avistar o animal não se aproxime e acione a equipe de resgate através do telefone 71 99679-2383. A busca acontece com apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar (PM-BA). >