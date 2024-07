AMPLIAÇÃO

Bahia recebe 34 novas ambulâncias do Samu

Equipamentos foram entregues pelo Ministério da Saúde na última semana

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 16:58

Ambulâncias foram entregues no início desta semana Crédito: Reprodução

A Bahia recebeu 34 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dos modelos convencionais e UTI, esta semana. Os equipamentos foram entregues pelo Ministério da Saúde para a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Os veículos estão sendo encaminhados para secretarias municipais de saúde ao redor do estado, visando à renovação da frota do Samu do estado.

O serviço completou 20 anos em funcionamento na Bahia este ano. Por isso, na próxima sexta-feira (12), haverá um evento em comemoração às duas décadas, no qual a Diretoria de Atenção Especializada, por meio da Coordenação de Urgência, realizará o encontro estadual do Samu 192 - 20 anos do SAMU no estado da Bahia.

Os 20 anos do Samu na Bahia representam duas décadas de serviços essenciais de atendimento médico de emergência pré-hospitalar no estado, de acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

“Desde sua implantação, o Samu 192 tem desempenhado um papel fundamental no atendimento rápido e eficaz às emergências médicas, salvando vidas e proporcionando cuidados de qualidade à população baiana”, destacou.