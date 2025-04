CASO ARAS

Homem que matou auditor fiscal baiano José Aras é preso após 28 anos foragido

Auditor combatia a 'Máfia do Açúcar', esquema de sonegação de impostos em Petrolina, na divisa de Pernambuco e Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 4 de abril de 2025 às 08:14

Auditor fiscal baiano foi morto em 1996 Crédito: Reprodução

Após passar 28 anos foragido, foi preso o homem apontado como executor do homicídio do auditor fiscal José Raimundo Aras, ocorrido em outubro de 1996, em Petrolina (PE). Carlos Robério Vieira Pereira, 60, foi preso em Manaus (AM), na quarta-feira (2). O auditor fiscal foi morto porque combatia a 'Máfia do Açúcar', esquema de sonegação de impostos que acontecia na divisa de Pernambuco e Bahia. >

O mandado contra Carlos Robério foi cumprido no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O homem foi condenado a 18 anos de prisão, mas estava foragido desde 1996. >

"Recebemos as informações das forças de segurança da Bahia sobre um foragido por homicídio que estaria residindo em Manaus, e de imediato, iniciamos as diligências para capturá-lo”, explicou o delegado Ricardo Cunha, durante coletiva de imprensa. Outras pessoas envolvidas no assassinato já haviam sido presas em Pernambuco.>

De acordo com a delegada Déborah Barreiros, o crime ocorreu devido ao trabalho do auditor José Raimundo Aras no combate à 'Máfia do Açúcar', esquema de sonegação de impostos em Petrolina, município localizado na divisa do estado de Pernambuco com a Bahia. >

José Raimundo Aras é pai do procurador federal Vladmir Aras e do empresário feirense Tiago Aras, que foi candidato a vereador pelo PSB em 2024. >