CERIMÔNIA

Desembargador José Aras toma posse como membro substituto do TRE-BA

O magistrado foi reconduzido para o segundo biênio no cargo após eleição unânime em sessão plenária do TJ-BA

Tharsila Prates

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 23:16

Desembargador José Aras toma posse como membro substituto do TRE-BA [fim da descrição]. Crédito: Divulgação

O desembargador José Aras, integrante da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, tomou posse como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) nesta quarta-feira (5). O magistrado foi reconduzido para o segundo biênio no cargo após eleição unânime em sessão plenária do TJ-BA. >

No evento, Aras reforçou seu compromisso com a sociedade baiana e leu o termo de compromisso previsto no Regimento Interno do TRE-BA: “Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República e pugnando sempre pelo prestígio e respeitabilidade da Justiça Eleitoral”, declarou. >

O Presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, destacou o empenho do desembargador José Aras na condução do trabalho na Justiça Eleitoral. “Sua recondução, decidida por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, é um reconhecimento que atesta a sua competência, responsabilidade e dedicação ao sistema de justiça”. >

A cerimônia ocorreu no Gabinete da Presidência do TRE-BA e contou com a presença dos magistrados Pedro Rogério Castro Godinho, Moacyr Pitta Lima Filho, Maízia Seal Carvalho, Danilo Costa Luiz, Patrícia Didier de Morais Pereira e Ricardo Borges Maracajá Pereira, todos membros da Corte eleitoral. >

Pelo TJ-BA, estiveram presentes os desembargadores Antonio Adonias, Baltazar Miranda Saraiva, Cássio Miranda, Salomão Resedá, Ivone Bessa Ramos, Jatahy Júnior, Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Mário Albiani Júnior, Nivaldo Aquino, Paulo Jorge, Raimundo Cafezeiro e Ricardo Dourado. >