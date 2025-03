SAÚDE

Bahia recebe 428 mil doses de vacina contra a influenza

Início da campanha contra a gripe inicia no dia 7 de abril

Larissa Almeida

Publicado em 23 de março de 2025 às 20:51

Vacina contra a gripe Crédito: Divulgação Walterson Rosa/ MS

A Bahia vai começar a distribuir 428 mil doses de vacina contra a influenza a partir desta segunda-feira (24). Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), as doses correspondem à primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde. O início da campanha está previsto para o dia 7 de abril. >

Neste ano, a imunização contra a gripe será ampliada: além das campanhas sazonais, a vacina passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação, o que significa proteção garantida durante todo o ano para o público-alvo. Na Bahia, esse grupo é formado por cerca de 6,3 milhões de pessoas. >

Devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos; idosos com 60 anos ou mais; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde e da educação; indígenas, povos tradicionais e pessoas em situação de rua; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente; caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo; profissionais das forças de segurança, forças armadas e sistema prisional; além da população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. >

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, reforça a importância da vacinação para a prevenção de complicações e óbitos causados pela gripe. “A chegada das vacinas e a ampliação da cobertura ao longo do ano representam um avanço fundamental. Estamos trabalhando com agilidade para garantir que os municípios estejam abastecidos e prontos para iniciar a campanha no prazo. Nosso compromisso é proteger a população baiana, especialmente os grupos mais vulneráveis”, afirmou. >

Apesar do início oficial da vacinação estar marcado para o dia 7 de abril, o Ministério da Saúde, com reforço da Sesab, recomenda que municípios iniciem a estratégia assim que receberam as doses do imunizante. >

A orientação da Sesab é que a população procure a os postos de saúde mais próximos. A vacina contra a influenza é segura, eficaz e fundamental para reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde durante o período de maior circulação do vírus. >