BUDISMO

Bahia recebe retiro budista com ensinamentos para enfrentar ansiedade e excesso de informação

Lama Jigme Lhawang conduz imersão no Recôncavo Baiano com base nos princípios do Sutra do Coração

Moyses Suzart

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:52

Professor, tradutor, terapeuta e Lama no budismo dos Himalaias, Jigme Lhawang Crédito: Divulgação

Em meio a um cenário marcado por excesso de informação, ansiedade, crescente polarização e muito barulho, a Bahia recebe, entre os dias 27 e 29 de março, a visita do lama do budismo dos Himalaias Jigme Lhawang. O mestre irá conduzir o retiro “O caminho de lucidez em meio ao ruído do mundo”, na sede Recôncavo do Centro de Estudos Budistas Bodisatva, reunindo participantes interessados em práticas contemplativas e reflexões sobre os desafios contemporâneos.

Com uma trajetória que combina espiritualidade, ciência e educação, Jigme Lhawang é diretor-fundador do Instituto de Ciências Contemplativas e iniciou seus estudos no budismo em 1995, sob orientação de nomes como Padma Samten e Chagdud Tulku Rinpoche. Anos depois, aprofundou sua formação em mosteiros da Índia e do Nepal, onde permaneceu por uma década em treinamento monástico, sendo ordenado lama por Gyalwang Drukpa, uma das principais autoridades do budismo himalaico.

Durante o retiro, o lama conduzirá meditações guiadas e oferecerá ensinamentos centrados no Sutra do Coração, um dos textos mais conhecidos da tradição budista. A proposta é explorar como conceitos milenares podem dialogar com questões atuais, como a instabilidade emocional e a rigidez de pensamentos em tempos de tensão social. Segundo Jigme Lhawang, a compreensão da “vacuidade dos fenômenos” pode ajudar a reduzir reações automáticas e ampliar a capacidade de agir com clareza e compaixão diante das adversidades.

A programação inclui ainda atividades corporais livres, práticas de voluntariado, conhecido como samu, e recitações de sutras, criando um ambiente de imersão que vai além das práticas meditativas. As atividades começam na sexta-feira (27), às 15h, e seguem até o domingo (29), com encerramento previsto para as 14h.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela internet. A contribuição sugerida é de R$ 644, valor que cobre hospedagem e alimentação durante o retiro, embora a participação não esteja condicionada ao pagamento. A iniciativa busca ampliar o acesso aos ensinamentos e fortalecer as atividades do centro no Recôncavo Baiano.