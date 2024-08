QUEIMADAS

Bahia registra 346 focos de queimadas no mês de agosto; 68% dos casos são no oeste do estado

Entre as 10 cidades com mais focos de queimadas na Bahia durante o mês de agosto, nove estão no oeste baiano.

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 20:03

Em 2024, os baianos já contabilizam 2.826 ocorrências. Crédito: VALTER CAMPANATO/ABR

A Bahia registrou 346 focos de queimadas no mês de agosto, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com o levantamento, cerca de 68% dos casos ocorreram no oeste do estado. Em 2024, os baianos já contabilizam 2.826 ocorrências.

Entre as 10 cidades com mais focos de queimadas na Bahia durante o mês de agosto, nove estão no oeste do estado. São elas: Cocos (61), São Desidério (29), Correntina (27), Formosa do Rio Preto (22), Jaborandi (21), Barreiras (15), Santa Rita de Cássia (12), Luís Eduardo Magalhães (7) e Baianópolis (6). O único município fora dessa região é Anagé (9), localizado no sudoeste baiano.