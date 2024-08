CAPITAL BAIANA

Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza evento em Salvador nesta segunda (19)

Bairros Arenoso, Fazenda Coutos, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Paripe serão beneficiados

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 18:53

Evento já aconteceu no Rio de Janeiro Crédito: João Pedro Pereira/DPRJ

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), realiza, na data 19 de agosto, no Museu de Arte da Bahia, em Salvador, o evento científico intitulado "Chegada aos Territórios do Pronasci Juventude: escuta e mobilização", em referência ao início dos trabalhos no município de Salvador (BA). O momento visa mobilização das redes de garantias de direitos, das organizações comunitárias e das juventudes.

A atividade ocorrerá no Museu de Arte da Bahia e contará com a presença de autoridades do governo federal, acadêmicos e instituições parceiras na implementação do projeto. Também será realizado um diálogo com agentes territoriais e lideranças comunitária dos territórios onde serão implementados o Pronasci Juventude na cidade: bairros Arenoso, Fazenda Coutos, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Paripe.

No Rio de Janeiro, o mesmo evento ocorreu no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na data 13 de agosto. No município, o projeto chegou aos complexos do Alemão, Maré, Penha e Manguinhos. A implementação do projeto nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador tornou-se possível a partir da construção conjunta de estratégias e metodologias próprias da prevenção no campo das políticas sobre drogas. Essas ações são fundamentadas nos impactos da letalidade violenta, do aprisionamento em massa de jovens negros e periféricos e da exploração do trabalho infantil pelas organizações criminosas que movimentam o mercado de drogas ilícitas nas duas cidades.

A secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), Marta Machado, participará da mesa de abertura em Salvador. No Rio de Janeiro, ela destacou que "o projeto é simbólico e reflete o entendimento do nosso papel de pensar as injustiças, sobretudo as raciais, ligadas à política de drogas". E completou: "estamos falando de crianças e adolescentes atingidos em suas casas e que têm seus futuros interrompidos pelos inúmeros obstáculos que enfrentam ao longo da vida. É essa a realidade que estamos olhando no Pronasci Juventude”.