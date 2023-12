Bahia registra fortes ventos nas últimas 24 horas

Diversas cidades baianas registraram ventos intensos entre terça-feira (19) e quarta-feira (20). Segundo o Inema, os ventos mais fortes foram registrados na localidade de Pé de Serra com rajadas de 71 km/h, seguido por Itaguaçu, com ventos de 70,1 km/h e Euclides da Cunha com 68 km/h.



Em Porto Seguro, o vento causou transtornos à população local. Quedas de árvores, destelhamento de barracas e engarrafamentos foram registrados por moradores.