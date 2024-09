ABALO SÍSMICO

Bahia registra sete tremores de terra em um mês

O estado da Bahia registrou um total de sete tremores de terra de baixas magnitudes no mês de agosto de 2024. Os sismos foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis - UFRN).

O tremor de maior magnitude, 2.1 mR, ocorreu no município de Jaguarari, no centro norte do estado, no dia 06 de agosto. Além deste, Jaguarari registrou outros três tremores, de magnitudes 1.8 mR (dia 05), 1.6 mR (dia 07) e 1.5 MLv (dia 18).