Bahia se destaca no maior concurso de roteiro da América Latina

Os roteiristas baianos se destacaram no XI Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa), o maior concurso de roteiro da América Latina. A Bahia ganhou dois prêmios na categoria roteiro e um prêmio na mostra internacional de curtas. Além disso, mais dois roteiristas baianos foram finalistas do concurso de argumento para longa-metragem.



Na categoria roteiro de piloto de série, a vencedora foi Maira Cristina, com a comédia dramática “Amapô”. A menção honrosa foi para o piloto de série “Ninja Bráu”, de Vitor Souza, Pedro Henrique Cardoso e Anderson Soares Caldas. Já na mostra internacional de Curtas, Camila Ribeiro, recebeu o prêmio de melhor final pelo curta “Jussara”.

Dentre os finalistas de argumento de longa-metragem, mais baianos na lista: Rodrigo Luna e Susan Kalik, com “Guerra das Baianas”. Além disso, o baiano Marcos Alexandre participou do Pitching dos Labs Convidados, com seu primeiro longa-metragem “Alex”, desenvolvido no Dialab. Fora isso, a Caravana Frapa Live de Roteiristas, encabeçada pela roteirista e produtora Carollini Assis, levou para o evento cerca de 35 roteiristas para participar do Festival.

A programação de filmes contou com exibição de “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, roteiro de Paula Gomes e Haroldo Borges, produção do Coletivo Plano 3, mesma equipe criativa dos premiados Filho de Boi e Jonas e o Circo sem Lona. O desempenho dos baianos no Frapa não é novidade. Desde 2019, os roteiristas da Bahia têm apresentado suas histórias sempre se destacando na competição.

Frapa 2023

Categoria Melhor Roteiro de Piloto de Série: 1º lugar: Amapô, de Maira Cristina

Menção Honrosa: Ninja Bráu, de Vitor Souza, Pedro Henrique Cardoso e Anderson Soares Caldas