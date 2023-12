Bahia será o estado do Nordeste com maior número de voos extras da Azul durante o Carnaval

A Azul Linhas Aéreas acaba de anunciar, nesta terça-feira (19), que disponibilizará 162 voos extras, para 10 cidades do Nordeste, durante o Carnaval 2024. O número representa 56% de toda a malha adicionada para o feriado.



O estado da Bahia receberá a maior quantidade, com 63 voos distribuídos entre as cidades de Ilhéus, Porto Seguro e Salvador. Já em Alagoas, o foco será a cidade de Maceió, com 37 voos adicionais. No Ceará, serão 18 voos para Fortaleza e Jericoacoara. Na Paraíba, João Pessoa receberá oito voos extras. No Rio Grande do Norte, a companhia disponibilizará 12 voos para Natal. Em Sergipe, serão dez voos para Aracaju. Por fim, em Pernambuco terá 39 voos para Recife.