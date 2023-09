Bahia tem 15 startups avaliadas em mais de R$ 1 milhão

O lançamento do Bahia Tech Experience, nessa quinta-feira (31), foi aprovado pelo setor, que vê ‘futuro’ na iniciativa. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, há um cenário de expansão para as startups na Bahia, estado com mais iniciativas do tipo no Nordeste.

A Abas, que se organiza no cenário estadual, não sabe informar o número exato de startups no ecossistema da Bahia, mas destaca a existência de 15 negócios já acelerados e avaliados em mais de R$ 1 milhão no nosso território.

São eles o JusBrasil, Sanar, Zigpay, QR Point, POS Controle, Kinvo, Afro Saúde, Giross, Infleet, Hyperbanco, I4sea, Escavador, Conexa, Just Travel, Simples Varejo e Eyby. Esse cenário robusto anima André Joazeiro, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) para o BTX23.

"São três dias de apresentação com stands, pitchs e palestras importantes, onde os investidores vão estar apresentando e também avaliando projetos. É importante para os dois lados e para nós, claro, no incetivo desse ecossistema que já é amplo", fala ele. A Secti atua em parceria com o Sebrae na constituição do BTX23 para reunir projetos dos mais diversos no evento.