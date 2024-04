SAÚDE

Bahia tem 202 pacientes infectados com Febre do Oropouche

Salvador chegou a seis casos positivos confirmados da doença

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 19:50

Febre do Oropouche Crédito: Divulgação/Sesab ES

A Bahia atingiu 202 casos confirmados de Febre Oropouche. A confirmação do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) foi registrada nesta quarta-feira (24) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O municípios de Teolândia, no leste do estado, na região de Santo Antônio de Jesus segue liderando o ranking com 36 casos da doença.

Os novos casos foram registrados nas cidades de Ibirapitanga (1), Itabuna (1), Gandu (17), Piraí do Norte (1), Taperoá (13), Valença (2), Salvador (3), Amargosa (2), Laje (4), Jiquiriçá (1), Mutuípe (1) e Santo Antônio de Jesus (2).

Em todo o estado, as regiões com casos positivos para a doença estão situadas no leste, sul e centro leste da Bahia. Os municípios que já registraram casos foram: Feira de Santana (1), Camacan (1), Wenceslau Guimarães (3), Jiquiriçá (2), São Miguel das Matas (2), Amargosa (5), Camamu (1), Gandu (29), Ibirapitanga (4), Ituberá (1), Jaguaripe (3), Laje (22), Maragogipe (1), Mutuípe (20), Piraí do Norte (1), Presidente Tancredo Neves (9), Salvador (6), Santo Antônio de Jesus (8), Taperoá (28), Teolândia (36), Valença (10) e Igrapiúna (5).

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, é importante que as pessoas usem roupas compridas e façam uso de repelentes. “Ressaltamos também que não se deve deixar lixo e folhas acumulados, pois a existência destes materiais facilita a reprodução do vetor”, afirma. Ela ainda destaca que ao aparecer qualquer sintoma, a pessoa deve buscar uma unidade de saúde.