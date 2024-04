CAMPANHA CONTRA A DENGUE

Estoque de primeira dose da vacina da dengue esgotada em Feira de Santana

Devido ao prazo da data de vencimento do imunizante em 30 de abril, houve uma ampliação temporária para as pessoas com idades de 4 a 59 anos

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 17:00

Vacinação da dengue Crédito: Divulgação/Ascom Sesab

Acabou o estoque da primeira dose para vacina contra a dengue em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As doses da vacina chegaram ao fim nesta terça-feira (23).

Para dar continuidade à vacinação, o município agora depende de uma nova remessa, enviada pelo Governo Federal, que ainda não tem previsão de chegada. As pessoas que já foram vacinadas terão direito à segunda dose garantido, segundo o Ministério da Saúde (MS).