IMUNIZOU GERAL

Vacina da dengue está liberada para pessoas de até 59 anos em Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou a faixa etária para vacinação contra a dengue para pessoas com idades de 4 aos 59 anos. A estratégia temporária segue até o fim do estoque das doses com validade até 30 de abril.

A vacinação ocorrerá no Auditório da própria SMS, das 9h às 17h. Para receber a vacina, as pessoas deverão apresentar documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação.

A SMS recebeu inicialmente 17.688 doses da vacina e alerta que o estoque do imunizante está próximo do fim.

Contraindicação

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue não pode ser aplicada em pessoas que foram infectadas pela doença nos últimos seis meses, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, pessoas alérgicas aos componentes da vacina, pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles recebendo terapias imunossupressoras tais como quimioterapia ou altas doses de corticosteróides sistêmicos dentro de quatro semanas anteriores à vacinação, além de indivíduos com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida.