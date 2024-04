NOVOS HORÁRIOS

Para zerar estoque, Salvador terá vacinação contra a dengue nesta segunda (22)

Público prioritário pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 14:23

Vacinação contra a dengue em Salvador Crédito: Ascom SMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador terá um novo horário para a estratégia de vacinação contra a dengue nesta segunda (22), com público prioritário formado por pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos. As doses remanescentes estarão disponíveis em 12 salas de vacina de referência, das 10h às 14h, ou até duração do estoque.

A SMS convoca os pais e responsáveis pelo público alvo para que procurem os postos de saúde e garantam a imunização da garotada. Até a última sexta-feira (19), 43.519 pessoas foram vacinadas contra a dengue, restando cerca de 1.300 doses a serem aplicadas. O público de 10 a 14 anos de Salvador é composto por 226 mil pessoas.

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, ressalta o esforço do município para realizar a estratégia. “O nosso desejo é poder contemplar a todos com essa vacinação tão importante, mas temos a limitação do número de doses recebidas, e já estamos solicitando ao Ministério da Saúde mais imunizantes. Salvador, diferente de outras cidades, avançou na aplicação das vacinas e por isso tem número baixo de doses sobrando a vencer”, pontuou.

A secretária destacou ainda que a cidade segue mobilizada com a campanha “Salvador Contra Dengue”. “Vamos seguir nessa missão de cuidar, para que possamos usar toda nossa força e estratégias visando combater a doença com a vacinação e com ações de enfrentamento ao mosquito, que já reforçamos nos últimos meses”, destacou.

Confira a lista de unidades com imunizantes disponíveis:

UBS RODRIGO ARGOLO (Tancredo Neves)

UBS PROF. JOSÉ MARIANE (Itapuã)

USF IMBUI

UBS PERICLES LARANJEIRAS (Fazenda Grande do Retiro)

UBS PIRES DA VEIGA (Pau da Lima)

UBS MANOEL VITORINO (Brotas)

USF BEIRA MANGUE (São João do Cabrito)

UBS MARIA CONCEIÇÃO SANTIAGO IMBASSAHY (Pau Miúdo)

UBS CLEMENTINO FRAGA (Avenida Centenário)

USF SÃO JOSÉ DE BAIXO (Lobato)

UBS RAMIRO DE AZEVEDO (Nazaré)