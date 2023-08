Indígenas . Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

A Bahia tem a segunda maior população que se autodeclara indígena no país, segundo dados divulgados pelo IBGE, nesta segunda-feira (7). São 229.103 pessoas.



Segundo o IBGE, em 12 anos, a autodeclaração quase quadruplicou. No Censo 2010, os indígenas somavam 60.120 pessoas no estado. Comparando os índices, houve aumento de 281,08%, o que representou mais 168.983 pessoas se declarando ou se considerando indígenas no período.



Ainda de acordo com o Censo, tanto o aumento absoluto (+168.983 pessoas) quanto a taxa de crescimento (+281,08%) da população indígena baiana foram os segundos maiores do país.

Segundo a supervisora de Disseminação de Informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros, o aumento na autodeclaração também pode ser atribuído a uma nova forma de coleta de dados, com o acréscimo de uma nova pergunta. "A gente teve um aprimoramento da nossa metodologia, com o objetivo de ampliar a captação da autodeclaração indígena. As pessoas não tinham um entendimento sobre a definição de cor e raça, então, em algumas localdiades nós fizemos a segunda pergunta, que é a pergunta de cobertura", explica.

A pergunta: "você se considera indígena?" era feita apenas em localidades que haviam sido estudadas previamente pelo IBGE e tinham o potencial de ter comunidade indígena, diz Mariana. "Então, a pessoa poderia se identificar como branca ou parda e se declarar indígena".

O Censo revelou ainda que em 2022, foi encontrada ao menos uma pessoa indígena em 411 dos 417 municípios da Bahia, ou 98,6% do total. Salvador, Porto Seguro (17.771 pessoas) e Ilhéus (12.974) eram os municípios baianos com maiores populações indígenas em 2022.

Seis de cada 10 indígenas na Bahia e oito de cada 10 em Salvador não se declararam no quesito cor ou raça, e sim informaram se considerar indígenas na segunda pergunta sobre o tema, feita fora de Terras Indígenas pela primeira vez, no Censo 2022.

Na Bahia, 7,51% da população indígena vivem nas 21 Terras Indígenas formalizadas, em 2022, 5o menor percentual do país. Mesmo com quatro novas terras delimitadas, entre 2010 e 2022, população indígena nessas áreas oficializadas, na Bahia, teve o menor crescimento do país: 2,34%.