ECONOMIA

Bahia tem mais de 317 mil veículos inadimplentes com IPVA; saiba como regularizar

Imposto pode ser pago via Pix

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 02:00

Valor do IPVA é calculado com base no preço do automóvel na tabela Fipe Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Há quem diga que são poucas as certezas da vida. Uma delas, sem dúvidas, são os impostos anuais, que preocupam os baianos com a proximidade da virada do ano. É o caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Na Bahia, 317.133 veículos estão inadimplentes com o tributo estadual. O número representa 19,3% da frota tributável, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

Quem quitar o imposto de 2025 até o dia 7 de fevereiro garante 15% de desconto. Outra opção é pagar o IPVA à vista no dia da primeira cota do parcelamento previsto para o seu veículo, de acordo com o calendário (veja abaixo). Nesse caso, o desconto é de 8%. O pagamento à vista pode ser feito em qualquer instituição bancária, via pix.

Calcular o valor do tributo é fácil. Basta multiplicar o valor do veículo na tabela Fipe pelo percentual da alíquota cobrada no estado. Na Bahia, a alíquota é 3% para veículos movidos a óleo diesel e 2,5% a outros tipos. O não pagamento do imposto implica na impossibilidade de renovação do licenciamento, o que rende multa e apreensão do veículo.

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Divulgação / Sefaz

Um carro modelo HB20 Comfort 1.0 de 2024, movido a gasolina, por exemplo, tem valor de R$ 92.744 na tabela. Com a alíquota de 2,5%, o valor do IPVA será R$ 2.318,60, na Bahia. O tributo ainda pode ser parcelado em até cinco vezes. Para isso, o valor mínimo deve ser de R$120.

Ao longo do ano, a advogada Camila Brandão, 34, separa o dinheiro que será utilizado para o pagamento dos impostos anuais. Além do IPVA, entram na conta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto de Renda. “Esses pagamentos são aqueles que não tem jeito. Como temos que pagar todos os anos, já deixo reservado o valor que será gasto”, comenta.

O diretor de Arrecadação da Sefaz-BA, Augusto Guenem, explica a destinação do tributo. "Metade do valor arrecadado com o IPVA vai para o estado e, a outra, para o município. A arrecadação não tem uma definição fixa, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ele vai compor o orçamento do estado, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa", afirma.

Quando é melhor parcelar o IPVA?

Para quem não conseguiu se organizar durante o ano, pagar o imposto à vista pode não ser a melhor opção. É o que explica a educadora financeira Liz Midlej. “Para escolher a melhor forma de pagamento, é preciso considerar o contexto de vida e a realidade financeira atual”, avalia a especialista.

Vale a pena quitar o imposto quando: a pessoa tem o valor disponível - sem comprometer o equilíbrio das finanças; se tiver dinheiro investido e constatar que o desconto de 15% é superior ao rendimento das aplicações das finanças e não estiver endividado. Liz Midlej também detalha quando pagar à vista não é o ideal.

“Mesmo com desconto, não vale a pena fazer o pagamento à vista quando for comprometer o orçamento ou a pessoa tiver dívidas mais urgentes e caras a serem quitadas. Recorrer ao crédito para quitar o imposto também não é indicado”, detalha a educadora financeira.