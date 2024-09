ELEIÇÕES

Bahia terá 16 juízes eleitorais de garantias; confira a função e como vão atuar

A eleição de 6 de outubro terá uma novidade me relação aos outros pleitos. Pela primeira vez, a Bahia terá 16 núcleos para juízes de garantias. São profissionais que já atuavam como juizes eleitorais e que ficarão de plantão para atender especificamente casos envolvendo o processo eleitoral no domingo da eleição.

O presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, explicou que o juiz de garantia tem o dever de observar o andamento do pleito e os crimes eleitorais, com destaque para aqueles praticados contra mulheres. Ele contou que se reuniu com o governador, os prefeitos e com a alta cúpula da Secretaria da Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar para discutir o pleito.