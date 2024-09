ELEIÇÃO

Eleições: se a urna quebrar você perde seu voto? Entenda como funciona a votação

Veja como os dados são armazenados

Gil Santos

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 12:59

Urnas estão sendo inseminadas e lacradas Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Toda vez que uma eleição é realizada o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) reserva uma quantidade de urnas eletrônicas a mais para os casos em que alguma máquina apresentar problemas. Em todo o estado serão 39.765 máquinas e mais 11% que ficarão de reserva. Se o equipamento apresentar problemas no momento da votação, seu voto será registrado? E os votos antes do seu, serão perdidos? Entenda.

Primeiro, é preciso lembrar que as urnas não são conectadas a internet, o que evita problemas como instabilidades de sinal ou tentativas de invasão hacker. O secretário de Tecnologia de Informação do TRE-BA, André Cavalcante, explica que as máquinas funcionam através de um software desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que registra os dados dos candidatos, dos eleitores e os votos.

"Em caso de necessidade de substituir a urna, quem estava votando no momento em que a máquina apresentou problema vai precisar voltar novamente, porque sem a confirmação final a máquina não registra o voto. Já os votos que foram registrados antes do problema surgir estarão protegidos, porque eles também são registrados em uma mídia que fica conectada na urna", explicou Cavalcante.

A mídia a que ele se refere é uma espécie de pen drive. São dois aparelhos responsáveis por armazenar as informações dos eleitores e os votos. Eles ficam conectados e lacrados na parte de trás da urna até o fim do pleito. Cerca de 100 trabalhadores em Salvador estão colocando os aparelhos nas máquinas, os selos e os lacres. O procedimento começou nesta segunda-feira (23) e segue até 3 de outubro. A rotina lembra uma linha de fábrica, com balcões e máquinas em um grande galpão.

O secretário contou que cada urna custou em média de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil aos cofres públicos, e que este ano serão usados os modelos fabricados em 2013, 2015, 2020 e 2022. Cerca de 70% dos aparelhos que serão usados foram fabricados em 2020 e 2022, no polo de Ilhéus, no Sul do estado.

"O TSE desenvolve todo o sistema de totalização e de voto da urna. Esse software pode ser auditado pelas entidades fiscalizadoras durante todo ano e pode analisar o código fonte que gerou o sistema. Há também assinatura digital e criptografia dos dados. Trabalhamos assim desde que surgiram as urnas, em 1996, e estamos melhorando a cada ano", afirmou Cavalcante.

A eleição será realizada em 6 de outubro. Na Bahia, são 11,2 milhões de eleitores, distribuídos em 9.423 locais de votação e 37.477 seções eleitorais. O estado terá 157 mil mesários, 33.229 candidatos e 39.765 urnas.

Em Salvador, são 1.9 milhão de eleitores, sendo 55% mulheres e 45% homens. Segundo dados do TRE, 21 mil deles têm algum tipo de deficiência, 819 escolheram usar o nome social e 27,53% dos votantes tem entre 45 e 59 anos. É a faixa etária com maior percentual. A capital tem 461 locais de lotação, 5.146 seções eleitorais, 24 mil mesários e 5.440 urnas eletrônicas.