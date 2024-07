GATOS

Bahia tem 75 mil ligações clandestinas registradas no primeiro semestre de 2024

Volume de energia desviado poderia abastecer Salvador por um mês

Publicado em 25 de julho de 2024 às 16:19

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

No primeiro semestre de 2024, a Neoenergia Coelba identificou e removeu 75 mil ligações irregulares na Bahia. Durante o período foram recuperados 298 milhões de quilowatts-hora, energia suficiente para abastecer Salvador durante um mês. É o maior volume de ligações clandestinas identificado pela distribuidora.

Em média, foram encontradas 416 irregularidades por dia em todo o estado, no primeiro semestre do anos. A Neoenergia aprimorou as tecnologias para identificar possíveis fraudes remotamente, aumentando a assertividade das ações em campo. Nos seis primeiros meses do ano, cerca de 60 mil inspeções foram realizadas em todos os municípios da Bahia.

As operações de combate às ligações clandestinas são realizadas em unidades de todas as classes sociais e segmentos econômicos. No primeiro semestre, a Neoenergia Coelba flagrou mais de 3.500 irregularidades em comércios e indústrias na Bahia. Outros 1.400 casos foram encontrados em unidades rurais e irrigantes.

Crime e denúncias

O furto de energia é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Os “gatos” também representam riscos à população, pois são realizados por profissionais sem autorização e treinamento adequado.