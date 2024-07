CAMAÇARI

Cervejaria utiliza 100% de energia limpa nas operações na Bahia

A Ambev acaba de anunciar, antes do prazo previsto, que 100% de suas operações diretas já funcionando com energia elétrica renovável no Brasil. Como uma das principais unidades da companhia no estado da Bahia, a Cervejaria Ambev de Camaçari também já conta com todos os processos movidos à energia eólica.