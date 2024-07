CARINHO

Hospital Ortopédico terá terapia assistida com cães e Golden visita pacientes

Animais participarão de sessões terapêuticas para pacientes

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 10:41

Golden ajudará pacientes durante tratamento Crédito: Ascom Sesab

Os pacientes do Hospital Ortopédico do Estado, unidade pública gerida pelo Einstein em Salvador, passam a contar com um novo serviço este mês: a Terapia Assistida por Animais (TAA). A estratégia envolve a participação ativa de animais em sessões terapêuticas conduzidas por profissionais de saúde, como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos.

Por meio do projeto “Amicão do HOE”, uma Golden Retriever de oito anos chamada Lola realizará visitas quinzenais aos pacientes para contribuir com seu bem-estar físico, emocional e psicológico. Para isso, além de passar por uma série de treinamentos de socialização e como lidar bem com o estresse, a higiene rigorosa nos dias de trabalho, saúde em perfeito estado e a vacinação em dia são pontos fundamentais para que ela possa interagir com os pacientes.

Crachá da Golden Crédito: Divulgação/HOE

“A presença do animal ajuda a diminuir os níveis de cortisol, o que diminui o estresse e a ansiedade relacionados à longa permanência no hospital”, explica Roger Monteiro, diretor do hospital.