PROCESSO SELETIVO

Hospital Ortopédico do Estado oferece vagas de emprego para PCDs

O Hospital Ortopédico do Estado abriu um processo seletivo para Pessoas Com Deficiência (PCDs). Ao todo, são 25 vagas para os setores de assistência direta ao paciente como médicos, enfermeiros, técnicos e equipe multidisciplinar e para assistência indireta como farmácia, laboratório, administrativo e atendimento ao público.

Os interessados podem se inscrever pela internet , na aba “vagas PCD HOE”, até o dia 14 de julho. Além da remuneração e um plano de carreira estruturado, a vaga garante benefícios de cuidados com a saúde, alimentação, mobilidade, auxílio creche, entre outros. É necessário disponibilizar laudo médico durante o processo de seleção.

O Hospital Ortopédico do Estado é 100% SUS e administrado pelo Einstein. A unidade atende exclusivamente via central de regulação do Estado e é a primeira unidade hospitalar administrada pelo Einstein na região Nordeste.