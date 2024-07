EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empresas com comunicação estruturada rendem mais com ambiente produtivo e de colaboração

A ideia de que “toda falha é de comunicação” tem sido bastante difundida no mundo dos negócios. Apesar de tantos debates sobre a importância da comunicação eficaz nas organizações, poucas conseguem sucesso com ela, amargando prejuízos pela falta de diálogos assertivos e compreensão dos processos. Mas, como ir além dos discursos e, enfim, melhorar resultados, lucros e reter talentos? Novos estudos ratificados por especialistas no tema anunciam: a resposta passa pela adoção de técnicas de estruturação da mensagem (principalmente via WhatsApp), escuta ativa e outras soluções praticáveis.