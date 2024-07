SALVADOR

Instituto Confúncio da Ufba oferece curso de mandarim

As matrículas estarão abertas de 15 de julho a 19 de agosto de 2024

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 09:26

Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA Crédito: Divulgação

O Instituto Confúcio da Universidade Federal da Bahia abriu inscrições, em parceria com a Universidade de Xangai, para o curso de mandarim em três níveis (básico 1, básico 2 e básico 3) na modalidade presencial.

As matrículas estarão abertas de 15 de julho a 19 de agosto de 2024 no site do instituto. As aulas terão início em 26 de agosto e tem previsão de finalização em 5 de dezembro.

As aulas serão ministradas no Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA (CEAO), no Dois de Julho, e na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, no Canela.

Os professores do curso de mandarim da UFBA são nativos e especializados no ensino do mandarim.

O curso possui turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Cada módulo tem carga horária de 80 horas.