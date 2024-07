COMIDA

Chez Bernard reúne quatro chefs para celebrar 61 anos de fundação

Anfitrião Laurent Rezette divide a cozinha com os colegas Aurélien Roche, Georges Laporte e Bernard Greck nos próximos dias 24 e 25

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 11:20

Chez Bernard reúne quatro chefs para celebrar 61 anos de fundação Crédito: Divulgação

O chef Laurent Rezette vai dividir a cozinha do Chez Bernard com três cozinheiros franceses nos próximos dias 24 e 25. Juntos, os quatro apresentarão um menu especial, criado a oito mãos, para festejar o aniversário de 61 anos do tradicional restaurante francês.

Durante os dois dias, os chefs de origem francesa Aurélien Roche (restaurante Jabú), Georges Laporte (Le Glacier Laporte) e Bernard Greck (Cozinha Afetiva) se juntarão ao anfitrião Laurent Rezette para oferecer aos comensais um menu em seis tempos que contemplará tanto a cozinha clássica quanto pratos autorias inspirados na gastronomia daquele país.

A proposta do evento, intitulado Vive la France no Chez Bernard, é oferecer uma experiência gastronômica única, unindo diferentes olhares, saberes e fazeres da clássica cozinha francesa, em um menu degustação que pode ser adquirido com ou sem harmonização.

Ao longo da noite, o público vai poder apreciar os talentos dos chefs convidados com suas criações que vão desde os aperitivos, ou melhor, os amuse-bouches, como o Oeuf à la coque (ovo com tepanade), do cozinheiro autodidata Bernard Greck, às sobremesas com assinatura de Georges Laporte, conhecido como Monsieur Laporte.

Um dos dois pratos principais será o Jarret d ´Agneau Aux Mini Légume Niçoise (stinco de cordeiro com mini legumes recheados), criação do chef Aurélien Roche, que comanda o restaurante Jabu, no Rio Vermelho.

Ao chef residente e anfitrião da noite Laurent Rezette, coube uma das entradas e um prato principal, ambos criados por ele, especialmente para o evento.

Jantar Vive La France

Quando: 24 e 25 de julho, a partir das 19h

Onde: Chez Bernard - Rua Gamboa de Cima, 11, Salvador (Ladeira ao lado do Quartel da Polícia Militar)

Quanto (por pessoa): R$ 340 com harmonização| R$ 250 sem harmonização

Taxa de reserva: R$100 por pessoa (valor abatido ao final)

Reservas: 71 99911-1130

Manobrista: R$20 por veículo

Sobre os chefs

Aurélien Roche

Nascido em Aix-em-Provence, cidade universitária da região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, no sul da França, Aurélien Roche é dono de quatro diplomas concedidos por uma escola de culinária, onde estudou por seis anos, em Nice. Depois de trabalhar oito anos em hotéis e restaurantes europeus com chefes estrelados como Pierre Gagnaire ou Alain Ducasse, o chefe francês trocou seu país pela região cacaueira onde comandou a cozinha do Txai Resorts, do seleto grupo Relais & Chateaux, em Itacaré. De lá, aportou na capital baiana em 201, quando assumiu as cozinhas do Fera Palace, na rua Chile, em Salvador, durante mais de um ano até abertura do primeiro restaurante dele: Jabù!

Bernard Greck

Até 2002 viajou e trabalhou em vários países do Caribe, África do Norte, Ásia, além de muitos países da Europa, antes de chegar na Bahia, há 22 anos. A cada viagem descobria novas culturas, novas especiarias e diferentes sabores, que trouxe para as receitas da sua cozinha onde costuma dividir essa culinária diversa com amigos. Mas o melhor sabor para ele, é sempre a lembrança da cozinha da sua mãe.

Georges Laporte