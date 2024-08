SAÚDE

Bahia teve pelo menos 300 casos de metástase registrados só este ano

Os baianos que acompanham a cantora e empresária Preta Gil foram pegos de surpresa com a volta do câncer da famosa, que comunicou o diagnóstico de metástase no peritônio – gordura que envolve as vísceras, os intestinos, estômago, baço, entre outros órgãos abdominais – no último domingo (25). A condição, que é caracterizada como o processo pelo qual as células cancerosas se espalham do local de origem para outras partes do corpo, acometeu pelo menos 301 pessoas na Bahia só em 2024, de acordo com dados do DataSus, plataforma do Ministério da Saúde.