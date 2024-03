EDUCAÇÃO

Bahia vai ganhar 29 escolas e outras 25 serão modernizadas

A Bahia vai ganhar 29 novas escolas de tempo integral. O pacote de obras, lançado nesta quinta-feira (14), inclui 10 ampliações e 25 modernizações de colégios já existentes. Além da construção de seis quadras esportivas cobertas. Ao total, 44 municípios receberão ações do Projeto Construir para Educar. A primeira etapa do programa contará com investimento de R$1,3 bilhão.

Na sexta-feira (15), o edital relativo às obras que serão realizadas Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) será lançado. O governo do estado não detalhou quais cidades receberão as obras do projeto.