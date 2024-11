EVENTO DE DEGUSTAÇÃO

Bahia Vinho Show tem edição ampliada e expositores com mais de 200 rótulos

Em 10 edições realizadas, o Bahia Vinho Show já movimentou mais de R$ 8 milhões em negócios e atraiu mais de 7 mil pessoas participantes

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 23:43

A 11ª edição do Bahia Vinho Show, o maior evento de degustação e feira de vinhos da Bahia, será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro, no Clube Espanhol, em Ondina. Neste ano, será realizado em local mais amplo, com 22 expositores. A expectativa é atrair ainda mais negócios, além de apreciadores da bebida.

O evento contará com degustações orientadas, palestras exclusivas com sommeliers renomados e uma área de expositores com mais de 200 rótulos.

Neste ano, promete surpreender com lançamentos e rótulos inéditos, palestras interativas e experiências que valorizam a enocultura, estimulando cada visitante a explorar os sentidos e descobrir novos sabores.

“O Bahia Vinho Show vem crescendo a cada edição e este ano resolvemosoferecer um local maior para o nosso público escolhendo o Clube Espanhol, que oferece um espaço maior com 800 m2, para acomodar melhor as pessoas”, destaca o organizador do evento, Ivan Baldivieso.

Os interessados precisam garantir ingresso que já está disponível para compra noSympla (http://www.sympla.com.br/event__2636284). Cada acesso dá direito a um dia de evento e uma taça de cristal para degustação dos rótulos disponibilizados pelos expositores.

No Bahia Vinho Show também haverá uma praça de alimentação paga. Os participantes ainda poderão aproveitar e adquirir rótulos com valores praticados por distribuidores.

Com o crescimento do Bahia Vinho Show, Aracaju foi a segunda cidade escolhida para receber evento similar e recebe a 3a edição do evento em 2025, é uma região com potencial de crescimento atraindo diversas vinícolas, importadores e distribuidores para o local.